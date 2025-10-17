Стало известно о надежде Зеленского на скорое перемирие

Politico: Зеленский надеется на перемирие с Россией к лету 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что новый раунд мирных переговоров с Россией начнется весной или летом 2026 года. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на депутатов от партии «Слуга народа», которые присутствовали на закрытом совещании по этому вопросу.

«Стране [Украине] еще предстоит пережить одну суровую зиму, но Зеленский заявил, что, по его мнению, существует реальная возможность перемирия», — говорится в материале.

Уточняется, что, по мнению Зеленского, текущее наступление российских войск на востоке станет последним перед перемирием. При этом украинский лидер осознает, что достигнуть его будет непросто, однако в Киеве верят, что вскоре конфликт подойдет к завершению.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, лидеры обсудили конфликт на Украине.