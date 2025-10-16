Трамп рассказал подробности разговора с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным оказался очень продуктивным

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным оказался очень продуктивным. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что завершил свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — написал он.

Политик отметил, что российский коллега поздравил его с установлением мира на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что рассчитывает на подвижки в урегулировании российско-украинского конфликта после завершения войны между Израилем и Палестиной.

Кроме того, президент США сообщил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее вклад в дело защиты детей и выразил ей огромную признательность.

Дональд Трамп также анонсировал новую встречу с российским лидером. Он сообщил, что она пройдет в Венгрии.