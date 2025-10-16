Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:22, 16 октября 2025Мир

Трамп рассказал подробности разговора с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным оказался очень продуктивным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным оказался очень продуктивным. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Я только что завершил свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным», — написал он.

Политик отметил, что российский коллега поздравил его с установлением мира на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что рассчитывает на подвижки в урегулировании российско-украинского конфликта после завершения войны между Израилем и Палестиной.

Кроме того, президент США сообщил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее вклад в дело защиты детей и выразил ей огромную признательность.

Дональд Трамп также анонсировал новую встречу с российским лидером. Он сообщил, что она пройдет в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости