Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе

В тюменском селе Слобода-Бешкиль произошла вспышка птичьего гриппа

В селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом стало известно 72.ru.

«Птица гуляла у ручья и заразилась, сожгли 50 птиц. После этого крупный индюшатник закрыли на карантин на 15 дней», — рассказал собеседник издания.

Помимо того, в распоряжении редакции оказался документ, доказывающий появление вируса. В нем говорится, что вспышка появилась в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села. На всей территории в радиусе 15 километров ввели карантин.

В свою очередь, в Исетском межрайонном центре ветеринарии не стали комментировать произошедшее и направили в региональное управление ветеринарии. Там также отказались комментировать ситуацию.

