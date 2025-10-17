Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 17 октября 2025Россия

Стало известно о вспышке опасного заболевания в российском регионе

В тюменском селе Слобода-Бешкиль произошла вспышка птичьего гриппа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом стало известно 72.ru.

«Птица гуляла у ручья и заразилась, сожгли 50 птиц. После этого крупный индюшатник закрыли на карантин на 15 дней», — рассказал собеседник издания.

Помимо того, в распоряжении редакции оказался документ, доказывающий появление вируса. В нем говорится, что вспышка появилась в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села. На всей территории в радиусе 15 километров ввели карантин.

В свою очередь, в Исетском межрайонном центре ветеринарии не стали комментировать произошедшее и направили в региональное управление ветеринарии. Там также отказались комментировать ситуацию.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что по всей России прокатились вспышки вируса Коксаки. Основными симптомами вируса, по ее словам, являются высокая температура до 39 градусов, боль в горле, а также высыпания на руках и слизистой рта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

    Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости