Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:12, 17 октября 2025Силовые структуры

Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

Имущество проходящего по делу Мошковича вице-губернатора Иванова арестовали
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд арестовал имущество и счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по делу основателя холдинга Русагро Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, наложенные судом ограничения не позволят проводить какие-либо сделки с имуществом бывшего чиновника. Иванов находится в СИЗО с мая по решению Мещанского районного суда Москвы.

Он занимал пост вице-губернатора Тамбовской области с 2015 по 2020 годы и агропромышленный комплекс. Ему вменяется получение взятки в 2,6 миллиона рублей либо от самого Машковича, либо от связанных с ним людей.

Ранее сообщалось, что Мошкович передал в качестве взятки охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    На Украине объяснили разговор Трампа с Путиным нежеланием отправлять Tomahawk Киеву

    Российский военнослужащий решил продлить себе отпуск и оказался в колонии

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

    Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

    Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

    Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

    Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

    Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

    Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости