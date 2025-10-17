Мир
05:38, 17 октября 2025Мир

Трамп накормит Зеленского и улетит

Трамп проведет с Зеленским два часа, после чего улетит во Флориду
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проведет со своим украинским коллегой не более двух часов. Это следует из расписания американского политика, передает РИА Новости.

Так, встреча с Зеленским у Трампа запланирована на 13:00 по времени восточного побережья (20:00 по московскому времени). Он прибудет в Белый дом и проведет с украинским лидером обед за закрытыми дверями.

Уже в 22:00, как следует из расписания, американский президент отправится во Флориду.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.

