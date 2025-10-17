Трамп накормит Зеленского и улетит

Трамп проведет с Зеленским два часа, после чего улетит во Флориду

Президент США Дональд Трамп проведет со своим украинским коллегой не более двух часов. Это следует из расписания американского политика, передает РИА Новости.

Так, встреча с Зеленским у Трампа запланирована на 13:00 по времени восточного побережья (20:00 по московскому времени). Он прибудет в Белый дом и проведет с украинским лидером обед за закрытыми дверями.

Уже в 22:00, как следует из расписания, американский президент отправится во Флориду.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.