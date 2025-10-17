Мир
Трамп раскрыл состав делегации на будущих переговорах с Россией

Трамп: На переговорах с Россией по Украине будут Вэнс, Рубио и Уиткофф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто будет представлять Вашингтон на будущих переговорах с Россией по конфликту на Украине. Его слова приводит C-Span.

Трамп заявил, что в предстоящих переговорах с Россией по Украине намерены участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Трамп провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

