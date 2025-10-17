Турист-диабетик семь дней скитался по пустыне в Австралии без лекарств и выжил

PerthNow: Турист-диабетик семь дней выживал в пустыне в Австралии без лекарств

Пропавший без вести турист-диабетик чудом выжил в пустыне Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

По данным источника, 7 октября 61-летний Трой Милн покинул кемпинг на джипе в районе Джиппсленд в штате Виктория, чтобы пополнить припасы. Однако по пути его автомобиль увяз в грунте и стал неуправляемым. Путешественник долгое время не принимал инсулиносодержащие лекарства и семь дней скитался по местности в дезориентированном состоянии.

Милну чудом удалось выжить и подать сигнал бедствия: он развел костер, дым которого заметили спасатели. Мужчину доставили в больницу для лечения.

Ранее пожилой путешественник из Европы отбился от туристической группы во время похода. 79-летний мужчина пропал после посещения популярного у туристов национального парка Австралии.