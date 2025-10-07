79-летний мужчина отбился от туристической группы в Австралии и не выжил

Пожилой путешественник из Европы отбился от туристической группы во время похода в Австралии и не выжил. Об этом сообщило издание PerthNow.

По данным источника, 6 октября туристы посетили национальный парк Нитмилук в городе Кэтрин, расположенном в Северной территории страны, и разбили лагерь. Однако 79-летний житель Германии ушел из парка пешком и не воссоединился с группой на базе отдыха.

В ходе поисково-спасательной операции тело мужчины удалось обнаружить на железнодорожных путях в районе Южного Рокхола. Полиция считает, что кончина немца не является подозрительной.

