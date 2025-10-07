Путешествия
79-летний мужчина отбился от туристической группы в Австралии и не выжил

79-летний турист не выжил во время похода по Северной территории Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: electra / Shutterstock / Fotodom  

Пожилой путешественник из Европы отбился от туристической группы во время похода в Австралии и не выжил. Об этом сообщило издание PerthNow.

По данным источника, 6 октября туристы посетили национальный парк Нитмилук в городе Кэтрин, расположенном в Северной территории страны, и разбили лагерь. Однако 79-летний житель Германии ушел из парка пешком и не воссоединился с группой на базе отдыха.

В ходе поисково-спасательной операции тело мужчины удалось обнаружить на железнодорожных путях в районе Южного Рокхола. Полиция считает, что кончина немца не является подозрительной.

Ранее сообщалось, что на пляже в Австралии нашли 60-летнюю женщину с переломанными ребрами. На нее напал мужчина с собакой, которому отдыхающая сделала замечание.

