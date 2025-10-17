У российского побережья поймали стаю самых красивых в южных широтах рыб

У побережья Владивостока поймали стаю золотой макрели, обитающей в южных широтах

У побережья Владивостока россияне поймали стаю самых красивых в южных широтах рыб. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о золотой макрели, обитающей в тропических и субтропических водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Рыбаки рассказали, что в выходные воспользовались последним теплом и отправились в море. По их словам, улов оказался лучше, чем ожидали. Мужчины объяснили, что причиной для заплыва экзотических рыб к российскому побережью стали теплые воды.

Ранее сообщалось, что у Курильских островов поймали морского гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей. Отмечалось, что вес пойманного тунца достигал 284 килограммов.