Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 17 октября 2025Россия

У российского школьника на перемене взорвался телефон

Во Владивостоке телефон взорвался у восьмиклассника в школе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Во Владивостоке у школьника во время перемены взорвался телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, телефон взорвался в школе №23 на улице Иртышской. Предварительно, восьмиклассник, чей телефон Tecno задымился, начал тыкать в смартфон ручкой.

Детей эвакуировали из здания, на место приехали пожарные. Никто, предварительно, не пострадал. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Московской области телефон взорвался в кармане у 13-летнего школьника. На нем впоследствии загорелись штаны, врачи диагностировали у пациента ожоги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в обтягивающем платье

    Россиянин после нового знакомства лишился пуховика и ботинок

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Россияне начали экономить на покупках в магазинах

    Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

    У российского школьника на перемене взорвался телефон

    Стало известно о провальной попытке ВСУ контратаковать в Сумской области

    На Украине объяснили разговор Трампа с Путиным нежеланием отправлять Tomahawk Киеву

    Российский военнослужащий решил продлить себе отпуск и оказался в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости