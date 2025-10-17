У российского школьника на перемене взорвался телефон

Во Владивостоке у школьника во время перемены взорвался телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, телефон взорвался в школе №23 на улице Иртышской. Предварительно, восьмиклассник, чей телефон Tecno задымился, начал тыкать в смартфон ручкой.

Детей эвакуировали из здания, на место приехали пожарные. Никто, предварительно, не пострадал. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Московской области телефон взорвался в кармане у 13-летнего школьника. На нем впоследствии загорелись штаны, врачи диагностировали у пациента ожоги.