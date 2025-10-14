В Подмосковье телефон взорвался в кармане у школьника

В Подмосковье телефон взорвался в кармане у 13-летнего подростка

В Московской области телефон взорвался в кармане у 13-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава во «ВКонтакте».

«В результате взрыва штаны парня загорелись и оплавились прямо у него на ногах. Оперативно прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи, учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, ввела ребенку сильнодействующие анальгетики и госпитализировала в ожоговый центр МОЦОМД», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы подмосковного ведомства, операция подростку не понадобилась. Врачи применили охлаждение, наложили ему асептическую повязку, а также использовали местные средства для регенерации и защиты от инфекции. Отмечается, что у ребенка не будет рубцов.

Ранее в Раменском у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке. Отец школьницы оперативно доставил ее в больницу. У девочки диагностировали ожоги левой и правой кисти третьей степени и предплечья с обеих сторон — первой-второй степени.