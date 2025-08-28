Россия
13:37, 28 августа 2025Россия

Под Москвой у школьницы в руках взорвался телефон

В Раменском у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В подмосковном Раменском у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

В ведомстве отметили, что девочка играла в телефоне. Внезапно гаджет перегрелся и взорвался в руках несовершеннолетней.

Отец школьницы оперативно доставил ее в больницу. У девочки диагностировали ожоги левой и правой кисти третьей степени и предплечья с обеих сторон — первой-второй степени.

Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Она получает антибактериальные препараты, ей делают перевязки. В ближайшее время ее планируют выписать.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 15-летний школьник взорвал дома петарду и остался без пальца.

Еще раньше в Кировской области девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг.

