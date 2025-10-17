Депутат ГД Чернышов предложил возвращать госпошлину семьям при отказе от развода

В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно действующему российскому законодательству, при расторжении брака в судебном порядке каждый из супругов обязан оплатить госпошлину в размере 5000 рублей.

Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает разработать механизм, при котором госпошлину будут возвращать в случае, если супругам удастся договориться и не расторгать брак. Парламентарий считает, что это будет способствовать сокращению числа разводов наряду с другими мерами.

Совет Федерации одобрил увеличение пошлины за развод в восемь раз — с 650 рублей до 5000 рублей — летом 2024 года. Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд.