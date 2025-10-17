Россия
11:27, 17 октября 2025Россия

В Госдуме предложили учить школьников психологии семейных отношений

Депутат ГД Делягин предложил учить школьников психологии семейной жизни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме предложили учить школьников психологии семейных отношений. Копия письма депутата нижней палаты Михаила Делягина поступила в редакцию «Газеты.Ru».

В обоснование инициативы ее автор заявляет, что молодежь не готова не только к вступлению в брак, но и к отношениям с противоположным полом как таковым. «Это (...) усугубляет демографическую ситуацию в стране», — отметил Делягин.

В этой связи парламентарий указал, что введение в школьную программу предмета «психология семейной жизни» может улучшить демографические показатели. Кроме того, знания в области психологии помогут избежать кризисов, добавил он.

Ранее в Вологодской области в школьную программу по физкультуре ввели уроки ушу. Инициатором внедрения ушу в школьную программу выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Занятия начались 1 сентября.

    Все новости