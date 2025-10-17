Несколько электроподстанций в Крыму получили повреждения после удара ВСУ

В Крыму после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько электроподстанций. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма пообещал позднее сообщить подробнее о времени окончания проведения ремонтных и восстановительных работ, а также о подаче электроэнергии. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, в ночь на 17 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом 32 летательных аппарата. Еще 6 БПЛА сбили над Черным морем, омывающим полуостров.