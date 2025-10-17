Россия
07:45, 17 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 61 дрон ВСУ над шестью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: РИА Новости

В ночь на пятницу, 17 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше шести десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23:00 16 октября по московскому времени до 16 октября до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 61 дрон. Больше всего летательных аппаратов — 32 — перехватили над Крымом.

Еще 13 летательных аппаратов сбили над Ростовской областью, 6 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 2 — над Тульской областью и Московским регионом, по 1 — над Курской областью.

Вечером 16 октября Минобороны сообщило о перехвате более 20 дронов ВСУ над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также Крымом.

