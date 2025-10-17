Бывший СССР
В Раде заявили о провале проекта по защите критической инфраструктуры Украины

Нардеп Южанина: Украинские власти провалили проект защиты инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти из-за неэффективной работы и отсутствия опыта провалили проект по защите критической инфраструктуры страны. О результатах аудита проекта сообщила в Telegram депутат Верховной Рады Нина Южанина.

«Итог: готовность защитных сооружений от дронов — менее трех четвертей от запланированного; фортификационных сооружений противоракетной защиты — менее чем на четверть. Большинство объектов недостроены», — говорится в публикации.

Отмечается, что исполнителем проекта выступило Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, которое не имело профильного опыта в сфере энергетической безопасности. Аудит также обнаружил, что стройматериалы закупались без торгов по завышенным ценам.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по инфраструктурным объектам Украины. Отмечается, что удар был ответом на террористические атаки Киева.

