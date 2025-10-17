Силовые структуры
09:23, 17 октября 2025Силовые структуры

В России ликвидировали сеть терминалов пропуска трафика

В 11 регионах России МВД и ФСБ ликвидировали сеть терминалов пропуска трафика
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей накрыли криминальный синдикат. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранители ликвидировали сеть абонентских терминалов пропуска трафика. Система функционировала в 11 субъектах России. Операторы терминалов работали по указанию анонимных кураторов. Те через мессенджер предлагали россиянам подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

Сотрудникам дистанционно передавали абонентские терминалы. Эта техника помогала зарубежным преступникам анонимно звонить с номеров российских операторов и проворачивать аферы. Силовики изъяли 13 единиц сетевого оборудования, 10 тысяч сим-карт и другие предметы. Уже задержаны 11 человек.

Ранее в Ленинградской области задержали 21-летнюю сотрудницу салона мобильной связи. Она передала кураторам с Украины абонентские данные граждан.

