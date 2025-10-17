Россия
В России оценили возможные последствия телефонного разговора Путина и Трампа

Слуцкий: Личные контакты Путина и Трампа способны разрешить кризис в Европе
Личные контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способны разрешить кризис в Европе. Возможные последствия телефонного разговора лидеров двух стран оценил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, главы обоих государств настроены как на разрешение украинского кризиса, так и на развитие отношений Москвы и Вашингтона.

«Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — обозначил Слуцкий.

Он также отметил важность того, что Путин напрямую донес до Трампа позицию России о последствиях поставок ракетных комплексов Tomahawk Киеву. По мнению депутата, поставки вооружения Киеву не изменят ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но способны нанести непоправимый ущерб нормализации российско-американских отношений.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

