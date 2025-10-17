В США объяснили преимущества подхода Трампа перед правилами ВТО

Советник Трампа Наварро: Правила ВТО изначально несправедливы по отношению к США

Правила Всемирной торговой организации (ВТО) с ее режимом наибольшего благоприятствования были изначально несправедливы к американским интересам, считает старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. В своем выступлении, которое цитирует РИА Новости, он подчеркнул, что под руководством Дональда Трампа международную торговую систему удалось перестроить так, как этого «никогда не предполагал сам Совет ВТО».

«Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть», — объяснил Наварро. Говоря о преимуществах нового подхода, он напомнил, что Вашингтону в 2025 году удалось добиться того, что Европа, а также Япония и Южная Корея открыли свои рынки и начали инвестировать в экономику Соединенных Штатов.

Результатом этого, по словам советника Трампа, стало то, что «история творится у нас на глазах», а «честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше».

В марте текущего года, вскоре после возвращения Трампа в Белый дом, стало известно, что США перестали платить взносы ВТО. В том числе американцы блокируют предложение о выборе новых членов Апелляционного органа организации, не работающего и не принимающего жалобы уже более пяти лет.