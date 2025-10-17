Бывший СССР
05:08, 17 октября 2025Бывший СССР

В украинском селе неизвестные второй раз украли неразорвавшуюся бомбу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В селе Токмаковка Никопольского района подконтрольной Украине части Запорожской области неизвестные украли неразорвавшуюся российскую корректируемую авиабомбу (КАБ). Об этом сообщил Telegram-канал DroneBomber, который ведет инженер и тестировщик программного обеспечения для БПЛА.

Примечательно, что это уже вторая бомба, украденная именно в этом населенном пункте. Первый случай произошел в ноябре прошлого года, тогда был также похищен дрон «Герань», упавший под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

«Кто помнит историю с украденным КАБом в Токмаковке? Ну так вот, то же село, та же история», — написал автор канала.

В прошлый раз военные попросили похитителей вернуть беспилотник и боеприпас, чтобы они не навредили людям. Также DroneBomber задавался вопросом, зачем местным понадобилось совершать подобное.

Ранее в Одессе неизвестный украл упавший на город российский дрон «Герань-2». «Ничего личного, просто бизнес», — сыронизировало издание «Инсайдер UA» над пропажей беспилотника в районе поселка Совиньон.

    Все новости