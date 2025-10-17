Мир
11:03, 17 октября 2025
Мир

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на основателя Gulagu.net

Le Parisien: Во Франции задержали 4 мужчин за подготовку покушения на Осечкина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) задержало четырех мужчин по подозрению в подготовке покушения на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

«Четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет, граждане Франции и России, были задержаны в парижском регионе и в департаменте Атлантическая Луара в рамках расследования, возбужденного по статье "террористический сговор с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности"», — сказано в сообщении.

Как отмечает Le Parisien, трое из задержанных являются уроженцами Дагестана. По версии следствия, они вели наблюдение за домом Осечкина, расположенным в одном из жилых районов французского города Биарриц.

На телефоне предполагаемого руководителя операции обнаружены видеозаписи, сделанные из автомобиля, на которых якобы запечатлено здание, где проживает оппозиционер.

В феврале Мещанский районный суд Москвы заочно осудил Осечкина по делу о распространении фейков про Российскую армию. Он обвиняется в совершении трех преступлений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ») УК РФ.

До этого, 20 января 2023 года, Минюст России признал основателя проекта Gulagu.net иностранным агентом.

