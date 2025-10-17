Врач дал советы по облегчению головной боли без лекарств

Невролог Эстемалик: Холодный компресс поможет облегчить мигрень

Невролог Эмад Эстемалик заявил, что головную боль можно облегчить без лекарств. В беседе с изданием Infobae он дал несколько советов, как это сделать.

По словам Эстемалика, холодный компресс облегчит мигрень, а теплый — головную боль напряжения. Также поможет справиться с проблемой небольшая чашка кофе. При этом врач подчеркнул, что чрезмерное употребление кофеина, напротив, только усугубит головную боль.

«Физические упражнения — одно из лучших средств от головной боли», — добавил специалист. В качестве примера он привел йогу, плавание, ходьбу, упражнения на растяжку плеч и шеи. Кроме того, важно в такие периоды правильно питаться, то есть избегать жирной и тяжелой пищи, ультрапереработанных продуктов. Вместо этого стоит отдавать предпочтение легкой и богатой жидкостью еде, уточнил он.

Еще Эстемалик призвал поддерживать водный баланс, поскольку обезвоживание является триггером головной боли. В заключение он посоветовал использовать различные техники релаксации, избегать перенапряжения глаз и принимать такие добавки, как магний, витамин B2 и коэнзим Q10, но только после консультации с врачом.

