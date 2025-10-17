Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:21, 17 октября 2025Забота о себе

Врач призвала россиян не отсыпаться на выходных

Терапевт Агаева: Отоспаться в выходные после бессонной рабочей недели невозможно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди пытаются в выходные отоспаться после рабочей недели, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева. В разговоре с RT она призвала россиян воздержаться от этой привычки.

«Если человек рано встает в будни и долго спит в выходные, то у него сдвигаются внутренние биологические часы, как при перелете через несколько часовых поясов. Важно отметить, что именно изменение времени пробуждения сильнее всего сбивает циркадный ритм», — предупредила врач.

Кроме того, если человек пытается отоспаться утром в выходной день, сон становится более поверхностным, а глубокая и быстрая фазы могут и вовсе отсутствовать. По словам доктора, из-за этого даже после длительного отдыха человек чувствует себя разбитым и уставшим.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Специалистка добавила, что долгий сон по выходным также не помогает справиться с хроническим дефицитом ночного отдыха, который копится в течение рабочей недели. Эта привычка также не снижает риски для здоровья, которые создает недосып. В частности, он увеличивает вероятность развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важно придерживаться регулярности в режиме сна и бодрствования. Рекомендуется вставать и ложиться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Максимально допустимое отклонение при этом составляет 30-60 минут», — подчеркнула доктор.

Ранее терапевт и дерматолог Соня Хорана развеяла миф о дезодорантах. По ее словам, нет никаких научных доказательств того, что использование этого средства вызывает рак груди.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости