Врач призвала россиян не отсыпаться на выходных

Терапевт Агаева: Отоспаться в выходные после бессонной рабочей недели невозможно

Некоторые люди пытаются в выходные отоспаться после рабочей недели, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева. В разговоре с RT она призвала россиян воздержаться от этой привычки.

«Если человек рано встает в будни и долго спит в выходные, то у него сдвигаются внутренние биологические часы, как при перелете через несколько часовых поясов. Важно отметить, что именно изменение времени пробуждения сильнее всего сбивает циркадный ритм», — предупредила врач.

Кроме того, если человек пытается отоспаться утром в выходной день, сон становится более поверхностным, а глубокая и быстрая фазы могут и вовсе отсутствовать. По словам доктора, из-за этого даже после длительного отдыха человек чувствует себя разбитым и уставшим.

Специалистка добавила, что долгий сон по выходным также не помогает справиться с хроническим дефицитом ночного отдыха, который копится в течение рабочей недели. Эта привычка также не снижает риски для здоровья, которые создает недосып. В частности, он увеличивает вероятность развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важно придерживаться регулярности в режиме сна и бодрствования. Рекомендуется вставать и ложиться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Максимально допустимое отклонение при этом составляет 30-60 минут», — подчеркнула доктор.

