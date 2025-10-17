Мир
15:47, 17 октября 2025

Встречу Путина и Трампа назвали «политической пощечиной»

Аналитик Деак: Встреча Путина и Трампа является политической пощечиной для ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии является политической пощечиной для стран Европейского союза (ЕС) и венгерской оппозиции, которые критиковали политику Будапешта в отношении Москвы. Об этом заявил венгерский политолог Даниэль Деак в интервью газете Magyar Nemzet.

«Сейчас этот мирный саммит однозначно подтверждает, что настойчивая внешнеполитическая позиция принесла свои плоды, и, по сути, это серьезная пощечина внутренней оппозиции, а также брюссельским политикам, которые постоянно говорили, что венгерская внешняя политика идет в неверном направлении, что с Россией нужно полностью разорвать все связи», — отметил аналитик.

При этом Деак подчеркнул, что если бы Венгрия под давлением Запада разорвала отношения с Россией, то встреча лидеров двух стран, скорее всего, не состоялась бы.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По данным премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она состоится через две недели.

