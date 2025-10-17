Земля попадет под влияние корональной дыры на Солнце

Земля попадет под влияние растущей корональной дыры на Солнце

Заметно увеличившаяся за последний месяц корональная дыра на Солнце может оказать влияние на Землю и стать причиной слабых магнитных бурь в выходные, 18 и 19 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Telegram-канале.

Дыра появилась на звезде четыре месяца назад, однако до этого момента была меньше и не влияла на Землю. Теперь объект расширился, и поток солнечного ветра способен задеть планету. «Вероятность этого тем более велика, пару часов назад зарегистрирован заметный рост плотности плазмы в окрестностях Земли, что обычно предшествует приходу основного быстрого потока солнечного ветра. Последний, соответственно, должен добраться до орбиты Земли в течение суток», — пояснили в лаборатории.

Ученые подчеркнули, что метеочувствительным людям не стоит переживать за свое самочувствие — ввиду относительно небольшого размера дыры, ее влияние на Землю будет слабым.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября на Солнце зарегистрировали две мощные вспышки класса М.