Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:08, 17 октября 2025Экономика

Земля попадет под влияние корональной дыры на Солнце

Земля попадет под влияние растущей корональной дыры на Солнце
Александра Качан (Редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заметно увеличившаяся за последний месяц корональная дыра на Солнце может оказать влияние на Землю и стать причиной слабых магнитных бурь в выходные, 18 и 19 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Telegram-канале.

Дыра появилась на звезде четыре месяца назад, однако до этого момента была меньше и не влияла на Землю. Теперь объект расширился, и поток солнечного ветра способен задеть планету. «Вероятность этого тем более велика, пару часов назад зарегистрирован заметный рост плотности плазмы в окрестностях Земли, что обычно предшествует приходу основного быстрого потока солнечного ветра. Последний, соответственно, должен добраться до орбиты Земли в течение суток», — пояснили в лаборатории.

Ученые подчеркнули, что метеочувствительным людям не стоит переживать за свое самочувствие — ввиду относительно небольшого размера дыры, ее влияние на Землю будет слабым.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября на Солнце зарегистрировали две мощные вспышки класса М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости