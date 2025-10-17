Экономика
На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце зарегистрировали две мощные вспышки
Александра Качан (Редактор)
Фото: Freepik

В ночь на пятницу, 17 октября, на Солнце зарегистрировали две мощные вспышки класса М. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Первая вспышка произошла в 2:19 мск и получила балл М1.0, вторая случилась в 4:28, ее уровень достиг М1.5. Еще две более слабые вспышки зафиксировали в 1:54 и 8:54. Ученые отметили, что на данный момент рисков для магнитосферы Земли нет. Пик усиления активности Солнца, которое началась 12 октября, уже прошел. Активность останется повышенной следующие двое-трое суток, но никак не повлияет на Землю.

«Крупные группы пятен сегодня утром окончательно ушли из центральных областей Солнца и находятся в данный момент на краю видимого диска, откуда их дальнейшее воздействие на магнитосферу Земли невозможно», — пояснили в лаборатории. Ученые добавили, что сейчас оценивают иные факторы, которые могут оказать воздействие на планету. В том числе это крупная корональная дыра, наблюдающаяся на диске Солнца.

Ранее сообщалось, что 15 октября индекс вспышечной активности впервые с июня достиг красного уровня и составил 8.1 по 10-балльной шкале.

