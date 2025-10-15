Экономика
15:17, 15 октября 2025Экономика

Вспышки на Солнце достигли красного уровня и попали на видео

На Солнце произошло 11 вспышек
Александра Качан (Редактор)

В среду, 15 октября, индекс вспышечной активности впервые с июня достиг красного уровня и составил 8.1 по 10-балльной шкале. Видео со спутников опубликовали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

С начала дня ученые зафиксировали 11 вспышек, 2 из которых оказались сильными — уровня М. Одна из них стала второй по силе за последние четыре месяца. В лаборатории отметили, что активность Солнца резко усилилась накануне на фоне быстрого роста и усложнения магнитной конфигурации наблюдающихся групп солнечных пятен.

На кадрах, которыми поделились ученые, показаны вспышки, заснятые в короне Солнца в активной области 4246.

Согласно прогнозам, завтра начнет регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск активности, так как до Земли дойдут первые слабые выбросы плазмы, покинувшие звезду в начале всплеска трое суток назад. «Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния», — рассказали в лаборатории.

Ранее ученые засняли на видео выброс гигантского солнечного протуберанца. Он был признан одним из крупнейших за 2025 год.

