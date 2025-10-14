Экономика
13:55, 14 октября 2025

Момент выброса одного из крупнейших за год протуберанца попал на видео

ИКИ РАН публикует кадры выброса одного из крупнейших за год протуберанца
Виктория Клабукова
СюжетВспышки на солнце:

Ученые засняли на видео момент выброса гигантского солнечного протуберанца. Кадры в своем Telegram-канале публикует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Обнаруженный протуберанец признан одним из крупнейших за 2025 год. Он отделился от Солнца примерно между двумя и четырьмя часами ночи во вторник, 14 октября. Выброс плазмы прошел между орбитами Земли и Меркурия. По последним расчетам коронографов, плазменное волокно отдалилось от светила на 20 миллионов километров. Если бы протуберанец оторвался на день позже, наша планета попала бы под его воздействие. Случись выброс еще на пару дней позднее, удар стал бы прямым, полагают ученые. К примеру, прямой удар куда меньшего протуберанца, зафиксированного в июне этого года, привел к геомагнитным колебаниям уровня G4. Бури тогда затянулись на четыре дня.

Ранее на Солнце зафиксировали новую вспышку. Ее мощность достигла класса М2.0, а продолжительность составила девять минут.

