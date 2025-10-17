Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

МВД показало видео задержания бывшего прихожанина, заказавшего двух пасторов

Задержание бывшего прихожанина, заказавшего двух пасторов на Северном Кавказе, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из машины и кладут на асфальт, после чего ему застегивают на руках наручники. На видео он рассказал, что планировал заказ пасторов по личной причине, и признал вину.

О задержании заказчика пасторов стало известно 17 октября. Правоохранители узнали о том, что мужчина ищет киллеров, и решили провести контролируемую операцию. Предполагаемый исполнитель получил от заказчика 30 тысяч рублей и инсценировал расправу над одним из пасторов.

