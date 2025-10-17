Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 17 октября 2025Силовые структуры

Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

МВД показало видео задержания бывшего прихожанина, заказавшего двух пасторов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание бывшего прихожанина, заказавшего двух пасторов на Северном Кавказе, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из машины и кладут на асфальт, после чего ему застегивают на руках наручники. На видео он рассказал, что планировал заказ пасторов по личной причине, и признал вину.

О задержании заказчика пасторов стало известно 17 октября. Правоохранители узнали о том, что мужчина ищет киллеров, и решили провести контролируемую операцию. Предполагаемый исполнитель получил от заказчика 30 тысяч рублей и инсценировал расправу над одним из пасторов.

Ранее сообщалось, что тренер футбольного клуба организовал расправу над мэром подмосковного города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Инженер вырастил тыкву весом 1064 килограмма

    Доля рассрочек от застройщиков на рынке новостроек упала на 15-25 процентов

    Обнуление пошлин на импорт топлива назвали в России превентивным

    Заявление генсека НАТО о квалификации российских пилотов не подтвердилось

    Китайская компания скопировала iPhone

    Россияне обналичили из онлайн-казино более 800 миллионов рублей

    Внешность популярного в 1960-х певца на новых фото удивила фанатов

    Раскрыта судьба цыгана после кражи древней иконы из российского храма во время крещения

    Курсы доллара и евро в России заметно выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости