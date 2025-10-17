Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:48, 16 октября 2025Из жизни

Знаменитая порнозвезда столкнулась с акулой

Модель Бонни Блю столкнулась с акулой, когда отдыхала на Мальдивах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Daily Star

Знаменитая порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел, когда Бонни Блю отдыхала на Мальдивах. Она ныряла в море и не заметила, что рядом плавает акула-нянька. Длина хищной рыбы составляла около метра.

Недавно я ездила на Мальдивы и там по ошибке боднула акулу. Я пыталась нырнуть и потом, когда всплывала вверх, не заметила акулу и боднула ее

Бонни Блю
Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов.Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
6 августа 2025
«Выкладывались по полной» Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
«Выкладывались по полной»Участники первого в мире чемпионата по сексу о том, что на самом деле происходило за кулисами
17 июня 2023
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой.Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?
15 июня 2023

После столкновения порнозвезда отпрянула от акулы. Та была напугана не меньше и поспешила скрыться. Никто не пострадал.

Ранее Бонни Блю призналась, что неспособна зачать естественным путем. По ее словам, она может завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    У москвича изъяли Mercedes в пользу государства за пьянство

    Мужчина нашел пакет с 544 тысячами рублей и вернул его хозяйке

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости