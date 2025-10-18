Американцы начали массово отказываться от паспортов

WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим причинам

Американцы начали массово отказываться от гражданства США по политическим причинам. Как уточняет издание The Washington Post (WP), речь идет преимущественно об экспатах, долгие годы живущих за пределами Соединенных Штатов.

«Согласно ежегодному опросу международной налоговой консалтинговой компании Greenback, в 2025 году доля граждан США, проживающих за рубежом и рассматривающих возможность отказа от гражданства, выросла с 30 процентов до 49 процентов в сравнении с 2024 годом. 61 процент из них назвали среди причин «налоги», а 51 процент — "недовольство правительством США или политическим курсом"», — говорится в материале.

По данным издания, каждый год от 5000 до 6000 американцев, проживающих за рубежом, отказываются от паспортов США. Опрошенные журналистами экспаты отмечают, что нынешние Штаты радикальным образом отличаются от страны, которую они когда-то покидали. Среди перечисленных ими факторов, помимо сложного налогообложения и политического курса, упоминается эпидемия опиоидных наркотиков и отсутствие доступного здравоохранения.

