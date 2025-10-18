Мир
00:08, 18 октября 2025

Белый дом сопроводил фото с Трампом и Зеленским подписью о сделке с НАТО

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме подвел итоги встречи лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского фотографией двух глав государств. Снимок с подписью размещен в официальном аккаунте администрации в соцсети Х.

К посту прикреплено фото, на котором Трамп и Зеленский стоят спиной к камере. Публикация сопровождается текстом о том, что Соединенные штаты пытаются «спасти тысячи жизней».

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... мы не для этого здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — говорится в посте.

Встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла в пятницу, 17 октября, в Белом доме. В этом году она стала третьей по счету. По ее итогам хозяин Белого дома заявил, что встреча с Зеленским получилась «интересной и дружелюбной». По словам Трампа, Киеву и Москве следует «остановиться на достигнутом и заключить сделку».

