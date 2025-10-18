ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Константиновке

ФСБ рассекретила документы о преступлениях в нацистских лагерях в Константиновке

Экспертная комиссия донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях нацистов в Константиновке во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во времена Великой Отечественной войны», — указано в сообщении.

В частности, в документе отмечается, что на территории химического завода в Константиновке было захоронено почти восемь тысяч человек, погибших от пыток и истязаний. Ведомство также опубликовало свидетельские показания, раскрывающие отношение нацистов к советским военнопленным.

«Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела», — описывается в одном из документов.

Ранее ФСБ рассекретила архивные материалы, содержащие данные о преступлениях нацистов на территории Донбасса в годы Второй мировой войны. Они включают также фотографии захоронений и протоколы допроса коллаборационистов.