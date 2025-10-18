Мир
Медведев не согласился со словами Трампа о завершении конфликта на Украине

Медведев: В конфликте на Украине не будет двух победителей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Yekaterina Shtukina / Sputnik / Pool / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не согласился с высказыванием президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине, заявив, что двух победителей быть не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трамп сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай», — говорится в публикации.

Медведев подчеркнул, что дело не в целях России, а в том, что «банду» Зеленского на Украине не признают победителями ни при каких обстоятельствах из-за утраты территорий. Зампред Совбеза добавил, что на данный момент Трамп твердо не желает, чтобы США вступали в конфликт.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что президент России Владимир Путин не испытывает ненависти к Зеленскому.

