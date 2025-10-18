Интернет и СМИ
06:18, 18 октября 2025Интернет и СМИ

Мошенники открыли охоту на одну категорию россиян

Депутат Немкин: Аферисты стали искать жертв под видом работодателей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Киберпреступники начали охотиться на россиян, которые находятся в поисках работы. Случаи мошенничества с соискателями сейчас увеличиваются, о чем в беседе с журналистами РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Жертвам предлагается работа или стажировка, чтобы таким образом выманить личные данные. Подобные схемы особо опасны в ситуации масштабной цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателем происходит в режиме онлайн, отметил парламентарий.

По его словам, соискатели часто доверяют электронным письмам, объявлениям в социальных сетях и на специализированных платформах, однако важно проверять их подлинность. «Наиболее распространенные схемы включают предложения "предоплаты" за обучение, оформление документов или участие в стажировке», — подчеркнул Немкин.

В некоторых случаях жертв просят выслать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или номера банковских карт, чтобы «оформить договор». На практике личные сведения используются для кражи личных средств. В этой связи Немкин рекомендовал тщательно перепроверять данные о работодателе: искать отзывы, проверять наличие официального сайта и юридического адреса.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКУ. По данным МВД, незнакомцы начали обзванивать граждан с просьбой заключить новый договор на газ.

