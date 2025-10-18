Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:01, 18 октября 2025Силовые структуры

Мужчина избил ребенка на детской площадке в Москве

В Москве мужчина избил ребенка на детской площадке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

В Москве мужчина избил ребенка на детской площадке. Об этом сообщает Readovka.

По данным источника, ЧП произошло в одном из жилых комплексов в Новой Москве. Прохожий напал на ребенка, схватив его шиворот и ударил коленом в живот. После этого мужчина попытался утащить его на соседнюю улицу.

Очевидцы рассказали, что причиной стала детская ссора, в нее решил вмешаться мужчина. Полиция начала его поиск, личность пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нейросеть будет вызывать Росгвардию на детские площадки в случае выявления происшествий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе трое погибли в массовом ДТП

    Европейская страна изменила позицию по антироссийским санкциям

    Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

    Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

    В Сочи объявили штормовое предупреждение

    Раскрыты перспективы Украины в противостоянии с Россией

    Мужчина избил ребенка на детской площадке в Москве

    Медведев не согласился со словами Трампа о завершении конфликта на Украине

    Шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили

    Российская армия поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости