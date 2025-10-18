Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:02, 18 октября 2025Бывший СССР

На украинской заправке убили колумбийца

Под Тернополем на заправке убили колумбийца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На заправке в селе Великие Гаи под Тернополем убили 35-летнего колумбийца. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ножевые ранения потерпевшему нанес его 25-летний знакомый, также гражданин Латинской Америки. По предварительным данным, между мужчинами возник бытовой конфликт», —сообщили в полиции.

Издание со ссылкой на местные каналы уточнило, что конфликт произошел между двумя колумбийцами.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарлотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    На украинской заправке убили колумбийца

    Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки с наркотиками

    В Раде назвали последним визит Зеленского в Вашингтон

    Иностранный футболист «Спартака» сравнил популярность Пушкина и Путина

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Российский аэропорт временно ограничил полеты

    В России указали на отсутствие целостности ВСУ

    Число желающих переехать в Россию соотечественников раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости