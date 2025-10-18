На украинской заправке убили колумбийца

Под Тернополем на заправке убили колумбийца

На заправке в селе Великие Гаи под Тернополем убили 35-летнего колумбийца. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Ножевые ранения потерпевшему нанес его 25-летний знакомый, также гражданин Латинской Америки. По предварительным данным, между мужчинами возник бытовой конфликт», —сообщили в полиции.

Издание со ссылкой на местные каналы уточнило, что конфликт произошел между двумя колумбийцами.

