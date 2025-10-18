Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

Несколько тысяч сторонников арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна митингуют в Ереване. Как передает РИА Новости, протестующие сначала разместились на площади Свободы, после чего пришли к зданию Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Отмечается, что на протяжении всей акции протестующие выкрикивали лозунги в поддержку Карапетяна и требовали его освобождения из заключения. Несмотря на мирный характер акции и отсутствие столкновений, к зданию СНБ были стянуты значительные силы местной полиции.

Карапетян был задержан 18 июня 2025 года. Армянские следователи обвиняют владельца компании «Ташир Групп» в поддержке Армянской апостольской церкви. Сам он вину не признал, назвав действующие власти страны несостоятельными.

Ранее стало известно, что за полтора месяца к движению «По-нашему» в Армении, которое создал Самвел Карапетян, присоединились 5000 человек. Как сообщил координатор движения Нарек Карапетян, у объединения уже есть готовая команда и конкретные результаты.