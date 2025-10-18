Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:45, 18 октября 2025Бывший СССР

Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

Тысячи сторонников арестованного предпринимателя Карапетяна митингуют в Ереване
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Несколько тысяч сторонников арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна митингуют в Ереване. Как передает РИА Новости, протестующие сначала разместились на площади Свободы, после чего пришли к зданию Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Отмечается, что на протяжении всей акции протестующие выкрикивали лозунги в поддержку Карапетяна и требовали его освобождения из заключения. Несмотря на мирный характер акции и отсутствие столкновений, к зданию СНБ были стянуты значительные силы местной полиции.

Карапетян был задержан 18 июня 2025 года. Армянские следователи обвиняют владельца компании «Ташир Групп» в поддержке Армянской апостольской церкви. Сам он вину не признал, назвав действующие власти страны несостоятельными.

Ранее стало известно, что за полтора месяца к движению «По-нашему» в Армении, которое создал Самвел Карапетян, присоединились 5000 человек. Как сообщил координатор движения Нарек Карапетян, у объединения уже есть готовая команда и конкретные результаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал об испытаниях перспективного российского оружия

    Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

    Попавший в плен солдат ВСУ обратился к бывшим сослуживцам

    Несколько тысяч протестующих пришли к зданию Службы национальной безопасности Армении

    12-летний россиянин открыл дверь самолета со 120 пассажирами на борту

    Мотоцикл Папы Римского ушел с молотка

    «Краснодар» победил аутсайдера РПЛ

    Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

    Голого россиянина обнаружили бездыханным на балийской вилле

    В Москве начали проверку из-за избиения собаки в лифте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости