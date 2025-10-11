Бывший СССР
К движению Карапетяна присоединились тысячи человек

РИА: За полтора месяца к движению Карапетяна присоединились 5000 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

За полтора месяца к движению «По-нашему» в Армении, которое создал находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян, присоединились 5000 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора движения Нарека Карапетяна.

По словам Нарека, у них уже есть готовая команда и конкретные результаты. Каждый день с ним связываются сотни людей, чтобы предложить свою помощь — если рост добровольцев продолжится в том же темпе, число участников движения через несколько месяцев составит десятки тысяч.

Ранее Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание российского бизнесмена Самвела Карапетяна. 8 июля представители силовых структур страны провели обыски в головном офисе компании «Электрические сети Армении», принадлежащей предпринимателю.

