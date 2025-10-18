Экономика
09:52, 18 октября 2025Экономика

Определены самые смешные названия российских деревень

Росреестр: Киска и Веселая Жизнь стали самыми смешными названиями деревень
Александра Качан (Редактор)

Фото: Victoria V. Ratnikova / Shutterstock / Fotodom  

Киска, Веселая Жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка и Ыб вошли в список самых смешных названий деревень и сел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росреестр и данные из Государственного каталога географических названий.

В Воронежской области обнаружили 22 забавных названия, среди них: Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище. В Курганской области их 14, включая Духовку, Короли, Кокуй, Камчатку, Дворцы и Крепость. В Республике Удмуртия — еще 13: Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры, Квардавозь.

В перечень также попали Ынырга и Кукуя в Республике Алтай, Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области, Мутный и Чика в Республика Коми, Батарейка в Краснодарском крае, Варварское в Нижегородской области, Поцелуево и Свиноедово в Московской области.

Ранее в Саратовской области украли дорожный указатель села Лох, на котором было написано название населенного пункта.

