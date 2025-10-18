Мир
04:51, 18 октября 2025Мир

Орбан описал итог конфликта на Украине для России

Орбан: Россия стала сильнее и уже победила в конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Исход конфликта на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. Так итоги боевых действий описал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее», — говорил он.

Орбан отмечал, что в ходе Первой и Второй мировых войн Россия также становилась «сильнее, сильнее и сильнее», чем дольше шли боевые действия. По мнению политика, Европейский союз (ЕС), желающий попасть за стол переговоров по Украине, фактически «сидит в углу», пока «господа сидят в креслах и разговаривают».

Ранее Орбан обрушился на ЕС из-за России. По его словам, лидеры ЕС говорят об украинском конфликте так, словно это их собственный конфликт, хотя объединению ничего не угрожает.

