16:39, 18 октября 2025Мир

Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tumay Berkin / Reuters

Тело Абакара Абакарова, основателя российского Telegram-канала «Утро Дагестана», публиковавшего антисемитские посты незадолго до погрома в аэропорту Махачкалы в 2023 году, нашли в Турции. Об этом сообщает местное издание HaksozHaber.

Уточняется, что уборщица обнаружила мужчину без признаков жизни на сдаваемой посуточно вилле в районе Эюпсултан в Стамбуле. Полиция и медики прибыли на место происшествия и увидели зарезанного Абакарова на полу в луже крови. После осмотра помещения тело отправили в Институт судебной медицины для установления точной причины кончины.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что неизвестный мужчина приехал на виллу вместе с жертвой 7 октября. Вечером того же дня он покинул здание с двумя сумками в руках. Чтобы установить его личность, стражи правопорядка начали расследование.

Ранее суд установил, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) устроили провокацию, публикуя в Telegram материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды к гражданам Израиля у жителей Дагестана. Результатом стали массовые беспорядки в аэропорту российского города.

