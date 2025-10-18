Мир
Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

Эррол Маск: Евросоюз — гнусная организация, которая не должна существовать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Global Look Press

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, резко высказался о Европейском союзе (ЕС), назвав его организацией, которой «не должно быть». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Евросоюз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать», — сказал он.

Прежде Маск-старший рассказал, что его сын в ближайшее время может посетить Россию. «Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути», — сказал он. До этого Илон Маск отговаривал своего отца от поездки в РФ, но тот его не послушал.

