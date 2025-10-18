Появились подробности о гибели российских регбистов

Регбисты «Динамо» Чазов и Морозов врезались в столб и погибли в аварии

Регбисты московского клуба «Динамо» Виталий Чазов и Захар Морозов погибли в аварии в ночь с 17 на 18 октября. Подробности сообщаются в Telegram-канале телеканала «Москва 24».

По информации источника, авария с участием спортсменов произошла рядом с Зеленоградом. Отмечается, что легковой автомобиль, в котором они находились, двигался в сторону области и врезался в столб.

О гибели Чазова и Морозова стало известно ранее 18 октября. В «Динамо» выразили соболезнования родственникам погибших.

Чазову было 21 год, а Морозову — 20 лет.