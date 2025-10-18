Россия опередила США на нефтяном рынке Венесуэлы

Kpler: Россия стала ведущим поставщиком нафты в Венесуэлу

Россия стала ведущим поставщиком нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина) в Венесуэлу, опередив Соединенные Штаты. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, южноамериканское государство получило от Москвы почти семь миллионов баррелей нафты, при этом американский импорт прекратился.

По данным издания, США продолжительное время доминировали на нефтяном рынке Венесуэлы, однако ситуация изменилась после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилил санкции, введенные против этого сектора экономики страны. В частности, некоторые крупные американские энергетические корпорации потеряли лицензии на работу в Венесуэле. После этого местные власти приняли решение об усилении партнерства с Москвой.

«Ключевое преимущество здесь — качество, так как российская нафта — фракция тяжелой, значительно обогащенной серой нефти, сходной с венесуэльской. Плюс более выгодная цена по сравнению с иранскими и китайскими аналогами», — рассказал РИА Новости доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что торговая политика Вашингтона подталкивает две находящиеся под санкциями страны — Россию и Венесуэлу — к более глубокому экономическому сотрудничеству. Издание подчеркивало, что нафта остро необходима Каракасу, так как ее можно использовать в качестве разбавителя для разжижения смолистой нефти.