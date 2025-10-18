Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 18 октября 2025Экономика

Россия опередила США на нефтяном рынке Венесуэлы

Kpler: Россия стала ведущим поставщиком нафты в Венесуэлу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: JBula_62 / Shutterstock / Fotodom  

Россия стала ведущим поставщиком нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина) в Венесуэлу, опередив Соединенные Штаты. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, южноамериканское государство получило от Москвы почти семь миллионов баррелей нафты, при этом американский импорт прекратился.

По данным издания, США продолжительное время доминировали на нефтяном рынке Венесуэлы, однако ситуация изменилась после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилил санкции, введенные против этого сектора экономики страны. В частности, некоторые крупные американские энергетические корпорации потеряли лицензии на работу в Венесуэле. После этого местные власти приняли решение об усилении партнерства с Москвой.

«Ключевое преимущество здесь — качество, так как российская нафта — фракция тяжелой, значительно обогащенной серой нефти, сходной с венесуэльской. Плюс более выгодная цена по сравнению с иранскими и китайскими аналогами», — рассказал РИА Новости доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что торговая политика Вашингтона подталкивает две находящиеся под санкциями страны — Россию и Венесуэлу — к более глубокому экономическому сотрудничеству. Издание подчеркивало, что нафта остро необходима Каракасу, так как ее можно использовать в качестве разбавителя для разжижения смолистой нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    Раскрыт полный маршрут полета Путина на саммит в Будапеште

    Бесследно пропавшую в тайге российскую семью заподозрили в бегстве

    В российском регионе после введения ограничений на продажу алкоголя стали больше пить

    Путешественница описала отношение к русским в Панаме фразой «чувствовала настороженность»

    Выдворяемых из Латвии людей пригласили в российский регион

    Захарова обвинила киевский режим в создании ада в центре Европы

    В Европе рассказали об изменении положения ВСУ

    Раскрыто содержание сказанного Трампом Зеленскому на встрече в Вашингтоне

    «Газпром» подал иск к крупной химической корпорации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости