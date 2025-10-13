Россия потеснила США на одном из южноамериканских рынков

Bloomberg: Россия стала основным поставщиком нафты в Венесуэлу вместо США

США утратили позицию основного поставщика нафты (она же лигроин —добавка, используемая при производстве бензина) в Венесуэлу, уступив это место России. Об этом сообщило Bloomberg.

Как пишет агентство, торговая политика Вашингтона подталкивает две страны, находящиеся под санкциями, к более глубокому экономическому сотрудничеству. По данным Kpler, поставки нафты из США с марта по октябрь практически сошли на нет, в то время как поставки из России за тот же период составили более семи миллионов баррелей.

Отмечается, что лигроин остро необходим Венесуэле, так как его можно использовать в качестве разбавителя для разжижения смолистой нефти и обеспечения транспортировки ее по трубопроводам для экспорта в такие страны, как Китай.

Каракас начал искать нового поставщика нафты после того, как президент США Дональд Трамп усилил санкции в отношении нефтяного сектора этой южноамериканской страны, отозвав лицензию у некоторых энергетических компаний на работу в стране, включая Chevron. Это событие положило конец почти полуторагодовому периоду, когда США были практически эксклюзивным поставщиком нафты в Венесуэлу.

После таких американских демаршей Каракас стал искать новые источники нафты. Сначала он обращался к Китаю, потом к Ирану, но российский лигроин оказался более качественной и, вероятно, более дешевой альтернативой иранскому конденсату.

Как подытожило агентство, такое развитие событий позволило Москве сбывать излишки нафты после потери доступа на европейские рынки из-за международных санкций.

В конце марта Трамп грозил пошлинами тем странам, которые продолжат покупать венесуэльские энергоносители. Необходимость таких шагов он обосновал тем, что Венесуэла целенаправленно и обманным путем отправляла в США десятки тысяч жестоких преступников, многие из которых были участниками крупных банд.