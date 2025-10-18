Экономика
10:56, 18 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены счетчиков

Депутат ГД Колунов: Несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Роман Балаев / Коммерсантъ

Россияне, своевременно не заменившие счетчики на воду, рискуют переплатить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом граждан предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает РИА Новости.

По словам Колунова, срок эксплуатации счетчиков указан в техническом паспорте и в среднем составляет 12 лет. При этом проверку счетчиков холодной воды необходимо проводить раз в шесть лет, а горячей — раз в четыре года. «Если проверка не проведена в срок или у счетчиков истек срок эксплуатации, жителям грозят увеличенные платежки», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что спустя три месяца после истечения срока проверки счетчиков начисления пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода, а в квитанциях также появится увеличенный коэффициент на оплату воды. В результате пользователи из регионов будут платить в 1,5 раза больше, а жители Москвы — в три раза.

Ранее сообщалось, что дату крайнего срока оплаты ЖКУ в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца.

