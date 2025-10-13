Экономика
03:21, 13 октября 2025

Изменения в оплате россиянами ЖКУ объяснили

В России дата крайнего срока оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Почему произошли такие изменения, объяснил в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Проект изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — уточнил специалист.

С 1 марта 2026 года срок сдвинется на 15 число и его нельзя будет поменять решением собрания или договором.

