Изменения в оплате россиянами ЖКУ объяснили

Доцент Моисеев: Перенос крайнего срока в оплате ЖКУ связан с зарплатой россиян

В России дата крайнего срока оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Почему произошли такие изменения, объяснил в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Проект изначально этой нормы не предусматривал. Она появилась уже на этапе второго чтения. Но суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — уточнил специалист.

С 1 марта 2026 года срок сдвинется на 15 число и его нельзя будет поменять решением собрания или договором.