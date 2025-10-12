Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:31, 12 октября 2025Экономика

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

Депутат Кошелев: Управляющие компании в РФ будут отчитываться по единой форме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России управляющие компании с первого квартала 2026 года будут предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. О грядущих изменениях рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — отметил он.

Как уточнил Кошелев, инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний прозрачной и подконтрольной жильцам. По его словам, раньше каждая компания отчитывалась так, как считала нужным.

Теперь в отчете будет отражаться вся ключевая информация: полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой управляющей компании.

Это даст жильцам понимание, куда именно уходят деньги на содержание дома. Также появится возможность сравнивать планы управляющей компании с фактическим выполнением и легко находить несоответствия, добавил депутат.

Ранее в Госдуме сообщили, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как уточнялось, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число.

Также россиянам рассказали, что существенно сэкономить на ЖКУ удастся с помощью заключения энергосервисного контракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД Ирана раскрыли содержание переданного Россией сообщения

    В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

    Американская метал-кор-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

    В Госдуме предложили обязательно примирять россиян при разводе

    В Европе заявили о начале войны с Россией

    Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку

    Врач назвал чепухой одно утверждение о Трампе

    Старейший в мире президент решил править до 100 лет

    Экс-помощник главы Пентагона заявил о крахе плана Запада в отношении Украины

    США пригрозили Великобритании ограничить обмен разведданными из-за Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости